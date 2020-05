Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beschädigung des Herkulesbrunnen am Puschkinplatz in Neustadt an der Orla

Neustadt an der Orla (ots)

Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem Nachmittag des 13.05.2020 und dem Morgen des 14.05.2020 den Herkulesbrunnen am Puschkinplatz in Neustadt an der Orla. Dabei wurde die obere Wasserschale mittels körperlicher Gewalt vom Brunnen abgetrennt. Die Polizei sucht nach Zeugen zum Geschehen. Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen genommen.

