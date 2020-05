Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwarzer BMW entzieht sich in Triptis der Kontrolle durch die Polizei

Triptis/Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 17.05.2020 gegen 16:50 Uhr entzog sich in Triptis im Stadtgebiet ein schwarzer BMW der 3er Reihe einer Kontrolle durch die Polizei. Bei Erkennen der Streife flüchtete der schwarze BMW in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Mithilfe. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

