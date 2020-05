Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am 17.05.2020 gegen 10:00 Uhr in Bad Lobenstein ergaben sich bei dem 58-jährigen Fahrer eines Pkw Dacia Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein durchgeführter, gerichtsverwertbarer Test bestätigte den Verdacht. Es wurde ein Wert von 0,5 Promille in der Atemluft festgestellt. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

