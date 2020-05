Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt an der Orla / Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla die Fahrerin eines Pkw Opel in Neustadt an der Orla. Die 29-jährige Frau war jedoch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Nur kurze Zeit später wurde in Pößneck ein Pkw VW mit Anhänger kontrolliert. Der 24-jährige Mann händigte zwar den Beamten seinen Führerschein aus. Jedoch überstieg das Gespann die zulässige Gesamtmasse von 3,5 Tonnen. Somit reichte die Fahrerlaubnisklasse B des Mannes nicht mehr aus. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt konnte er in dieser Kombination nicht antreten.

