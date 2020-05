Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feststellung einer Trunkenheitsfahrt

Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am späten Samstagvormittag, den 16.05.20 wurde in Bad Lobenstein, in der Ernst-Thälmann-Straße der Fahrer eines PKW VW (62 Jahre, männlich, deutsch) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,69 Promille festgestellt. Da der Mann die darauffolgende gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung in der Polizeidienststelle nicht ordnungsgemäß realisieren konnte, musste eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus erfolgen.

