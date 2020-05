Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken Unfall verursacht

Schalkau (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 08:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in Schalkau in der Siedlung am Berg eine Frau mit ihrem Pkw beim Befahren der Wendeschleife einen Unfall verursacht hat. Die offensichtlich alkoholisierte Dame stieß mit ihrem Fahrzeug beim Versuch einzuparken gegen einen anderen Pkw wodurch dieser beschädigt wurde. Ein Bürger, der den Vorgang beobachtete, schritt ein und nahm den Fahrzeugschlüssel bis zum Eintreffen der Beamten an sich. Diese fanden die 40-Jährige schließlich schlafend im Auto vor. Weil ein Atemalkoholtest nicht durchgeführt werden konnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Fahrzeugschlüssel an den Ehemann übergeben und der Führerschein der Frau vor Ort sichergestellt. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

