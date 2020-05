Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter schießt mit Armbrust auf Taube- Zeugen gesucht

Rudolstadt/ Schwarza (ots)

Am Mittwochnachmittag bemerkte eine Anwohnerin aus Schwarza in ihrem Garten eine augenscheinlich tote Taube mit einem Pfeil im Körper. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass ein Unbekannter mit einer Armbrust auf das Tier geschossen hatte und der Pfeil sich noch im Körper befand. Da das Tier jedoch noch lebte wurde es unverzüglich zu einem Tierarzt gebracht, welcher sich der Taube annahm. Der Pfeil konnte entfernt werden, der Zustand des Tieres kann jedoch erst am heutigen Tag in Erfahrung gebracht werden. Da die Taube beringt war laufen die Ermittlungen zum Eigentümer. Zeugen, welche Verdächtiges im Bereich der Neuen Schulstraße in Schwarza wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden. Es wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

