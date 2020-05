Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt missachtet

Schleiz (ots)

Zu einem Vorfahrtsfehler kam es am 13.05.2020 gegen 18:25 Uhr in der Ortslage Pößneck. Ein 39-Jähriger befuhr hier mit seinem Kleinkraftrad den Wernburger Weg und übersah im Kreuzungsbereich einen 58-Jährigen, welcher mit seinem Dacia auf der vorfahrsberechtigten Friedrich-Engels-Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, der Mopedfahrer stürzte und zog sich eine Verletzung an der Hand zu. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ebenfalls leichter Sachschaden.

