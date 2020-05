Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Verkehr

Schleiz (ots)

Am 13.05.2020 gegen 12:40 Uhr befuhr eine 61-Jährige mit ihrem Pkw Fiat die B281 von Pößneck kommend in Richtung Triptis. Einer dahinter fahrenden Streifenwagenbesatzung ist aufgefallen, dass die Frau in starken Schlangenlinien fuhr und ständig auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs geraten ist. Erst nach ca. 2 Km hat diese auf die Anhaltezeichen der Polizei reagiert und angehalten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordert und der Führerschein vor Ort sichergestellt. Fahrer, welche möglicherweise durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 zu melden

