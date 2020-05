Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletzter Radfahrerin

Schalkau (ots)

Am Dienstag gegen 14:30 Uhr kam es in Schalkau zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Eine 30-jährige Skoda-Fahrerin übersah aus dem Herrenwiesenweg kommend beim Abbiegen auf die B 89 die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht, Lebensgefahr besteht nicht.

