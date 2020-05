Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Sonneberg (ots)

Während der Fahrer eines Pkw Mercedes am Dienstag in der Zeit von 13:15 Uhr bis 13:50 Uhr seine Einkäufe in einem Baumarkt in der Neustädter Straße erledigte, wurde sein auf dem Parkplatz abgestelltes Fahrzeug am Kotflügel beschädigt. Offenbar gab es eine Kollision durch ein weiteres Fahrzeug, dessen Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, die sich bitte telefonisch bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell