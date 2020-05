Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frontalzusammenstoß zwischen Moped und SUV

Saalfeld (ots)

Am Dienstagabend kam es im Bereich Saalfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Touareg-Fahrer befuhr die Rote-Berg-Straße aus Saalfeld kommend in Richtung Kamsdorf. In einer Rechtskurve kam ihm ein 18-jähriger Moped-Fahrer entgegen- die genauen Unfallumstände werden gegenwärtig noch ermittelt. Vermutlich jedoch hatten die Entgegenkommenden die Absicht, einander auszuweichen, sind jedoch in die gleiche Richtung ausgewichen, sodass sie frontal zusammen stießen. Der Simson-Fahrer schleuderte daraufhin über den SUV und kam am Fahrbahnrand zum Liegen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum nach Jena verflogen. Zudem fuhr noch ein hinter dem Moped fahrender Audi, da er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, über das verunfallte Kleinkraftrad auf der Fahrbahn, sodass an allen Fahrzeugen hoher Sachschaden entstand. Neben dem Rettungshubschrauber waren auch Kollegen der Feuerwehr im Einsatz, da Betriebsstoffe aus den Unfallfahrzeugen austraten.

