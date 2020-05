Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Königsee: Brand in leerstehendem Gebäude

Saalfeld (ots)

Gestern in den frühen Abendstunden wurde eine starke Rauchentwicklung und ein Feuerschein im Bereich der Bundesstraße zwischen Oberköditz und Königsee wahrgenommen. Über die Rettungsleitstelle in Saalfeld kam die FFW aus Königsee zum Einsatz. Der Brand eines leerstehenden Gebäudes war vermutlich durch Funkenflug aus einer Feuertonne auf dem Grundstück ausgelöst worden. Die Funken gerieten in den baufälligen Dachstuhl des Gebäudes und entfachten den Brand. Der Eigentümer hatte bereits eigene Löschversuche unternommen, die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand dann vollständig ab. Am Gebäude entstand nach Auskunft des Besitzers kein nennenswerter Sachschaden.

