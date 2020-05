Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 11.05.2020 gegen 23:45 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla den 35-jährigen Fahrer eines Pkw Hyundai in der Ortslage Neustadt an der Orla. Er konnte auf Verlangen keinen Führerschein vorzeigen. Bei der Aufhellung des Sachverhaltes wurde bekannt, dass der Mann aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

