Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss

Triptis / B 281, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 11.05.2020 gegen 07:15 Uhr fuhren der 55-jährige Fahrer eines Pkw Opel sowie der 60-jährige Fahrer eines Pkw VW auf die B 281 an der Auffahrt Triptis/Miesitz in Richtung Gera auf. Hier beabsichtigte der Fahrer des Pkw VW den Pkw Opel im zweispurigen Bereich zu überholen. In diesem Moment wollte der Fahrer des Pkw Opel verbotswidrig wenden und übersah den neben ihm befindlichen Pkw VW. Es kam zum Zusammenstoß. Personen wurden nicht verletzt. Bei der Prüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde bei dem Fahrer des Pkw Opel ein Atemalkoholwert von 0,6 Promille festgestellt. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst.

