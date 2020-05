Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Baum fällt quer über Straße

Saalburg-Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 11.05.2020 gegen 11:00 Uhr fiel, aus bisher ungeklärter Ursache, eine in der Hauptstraße in Ebersdorf befindliche Kastanie aus Richtung Kirche quer über die Straße und schlug auf dem Dach des gegenüberliegenden Hauses auf. Äste und Dachschiefer fielen herunter und beschädigten zwei Pkw, welche auf dem Kirchplatz parkten. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 21.000 Euro geschätzt. Nachdem ein hinzugezogener Statiker das Gebäude geprüft hatte, konnte dieses wieder betreten werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell