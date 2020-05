Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mountainbike entwendet

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 10.05.2020 wurde durch einen unbekannten Täter in Schleiz am Wehrteich ein silber-farbiges Mountainbike entwendet. Das Mountainbike wurde gegen 15:00 Uhr im Bereich einer Brücke abgestellt und mittels Schloss gesichert. Als der Eigentümer gegen 19:00 Uhr zurückkehrte, fehlte das Mountainbike samt Schloss. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

