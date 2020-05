Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gegen Lkw geschleudert

Gefell / B 90, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 11.05.2020 gegen 12:15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Pkw Peugeot die B 90 aus Richtung Bad Lobenstein kommend in Richtung Gefell. Nach dem Abzweig Blintendorf geriet der Fahrer im Kurvenbereich auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw-Gespann. Bei dem Unfallgeschehen wurden keine Personen verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschden. Der Pkw Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

