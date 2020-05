LPI-SLF: Pressemeldungen der LPI Saalfeld

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Rudolstadt: 40-jähriger (V)Erzieher und Sohn auf besonderer Einkaufstour

Ein 40-jähriger Vater war am Samstagabend mit seinem 12-jährigen Sohn in einem Einkaufsmarkt in Rudolstadt unterwegs. Während der Vater Getränke in den Einkaufswagen legte, beobachtete der Ladendetektiv, dass der Mann gleichzeitig diverse Lebensmittel in den Rucksack seines Sohnes, den dieser auf dem Rücken trug, packte. Wie der Detektiv bereits vermutete, wurden dann an der Kasse auch nur die Waren aus dem Einkaufswagen bezahlt. Am Ausgang wurden beide Personen vom Ladendetektiv aufgehalten und in seinem Büro zur Rede gestellt. Freiwillig gaben sie dann die Waren im Gesamtwert von 35 EUR aus dem Rucksack heraus. Ein einjähriges Hausverbot gegen Vater und Sohn und eine Anzeige gegen den 40-Jährigen sind nun die Folgen.

Bad Blankenburg: 31-Jähriger zieht randalierend durch Bad Blankenburg

In der Nacht zum vergangenen Samstag zog ein 31-Jähriger randalierend durch Bad Blankenburg. Mit einem Hammer schlug er gegen die Eingangstür einer Kaufhalle sowie gegen die Scheibe einer Bäckerei, welche dadurch beschädigt wurden. Weiterhin wurde neben der Eingangstür der Kaufhalle ein Kabel herausgerissen. Am Lieferanteneingang der Bäckerei zerschlug der Mann das Display des Codeöffners und riss auch hier Kabel heraus. Danach entfernte er sich mit einem Fahrrad, konnte kurze Zeit später von Polizeibeamten gestellt werden. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und er wurde in ein Krankenhaus eingewiesen. Auch die Beschädigungen im Vorraum und am Geldautomaten der Sparkasse im Ort am gleichen Abend sind ihm wohl zuzuordnen. Die Sachschäden summieren sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Saalfeld: Illegale Entsorgung von Bauschutt

Zeugen teilten der Polizei am Samstag mit, dass beim Abriss einer Gartenhütte in der Nähe von Saalfeld Bauschutt, wie z. B. Betonplatten, Asbestplatten, Bauschutt mit einem Radlader nur 50 m entfernt an einem Hang entsorgt werden. Gegen die beiden 40- und 16-jährigen Männer wurde Anzeige erstattet und sie wurden angewiesen den Müll zeitnah zu entfernen.

