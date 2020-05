Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht in Triptis

Triptis, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Zeit von Freitag 14:30 Uhr bis Sonntag gegen 13:00 Uhr ereignete sich in Triptis in der Schillerstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein geparkter Renault Clio beschädigt wurde.

Dem Spurenbild zufolge befuhr der Unfallverursacher (eventuell Zweirad) die Schillerstraße aus Richtung Geraer Straße kommend in Fahrtrichtung Platz der Jugend. Am Unfallort kam er in einer leichten Linkskurve zu weit nach rechts und kollidierte mit dem geparkten Renault. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Am Pkw wurden beide Türen der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

