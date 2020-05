Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Mopeds

Deesbach (ots)

Am Samstag, dem 09.05.2020, fiel dem Besitzer eines Kleinkraftrades auf, dass dieses aus seiner Garage in Deesbach durch derzeit unbekannte Täter entwendet worden war. Da der Besitzer letztmalig vor einem halben Jahr in seiner Garage war, kann die Tatzeit auch schon längere Zeit zurück liegen. Bei dem entwendeten Kraftrad handelt es sich um eine Simson Schwalbe in der Farbe blau. Der Wert des Fahrzeuges beträgt ca. 2.000,- Euro. Hinweise zum Verbleib des Kraftrades nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03671/ 56-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell