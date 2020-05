Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Möschlitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit seinem dreirädrigen E-Bike den Radweg aus Richtung Möschlitz kommend in Fahrtrichtung Oschitz. Am Ende des Radwegs hatte er die Absicht auf die daneben liegende Straße zu fahren. Dabei musste er einen 14 cm hohen Bordstein hinunter fahren. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich schwer am Kopf, da er keinen Helm trug. Er wurde zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Unfallaufnahme und die medizinische Versorgung musste die Straße zwischen Möschlitz und Schleiz kurzzeitig voll gesperrt werden.

