Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Senior schlägt aus Wut gegen Scheibe von Arztpraxis

Rudolstadt (ots)

Etwas ungehalten reagierte am gestrigen Nachmittag ein älterer Herr, welcher in einer Augenarztpraxis in Rudolstadt nicht sofort einen Termin bekam. Der 83-Jährige drängte sich zunächst dicht an den bereits wartenden Patienten vorbei. Nach Erklärung der Modalitäten hinsichtlich Terminvergabe und des aktuell einzuhaltenden Mindestabstands durch das Praxispersonal wurde der Senior aggressiv, woraufhin die Arzthelferin versuchte, die Praxistür hinter ihm zu schließen. Der 83-Jährige drückte daraufhin die Tür auf, drängte die Helferin zurück in die Praxis und stieß sie, sodass sie das Gleichgewicht verlor. Die hinzugeeilte Kollegin wurde ebenfalls von dem Beschuldigten angegriffen, abschließend schlug der Senior noch gegen die Tür, sodass die Glasscheibe Risse aufwies. Im Anschluss flüchtete er in seinem Fahrzeug- die Personalien waren der Arzthelferin bekannt.

