Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Personenschaden

Schleiz (ots)

Am 06.05.2020 ereignete sich gegen 06:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Grobengereuth und Gertewitz. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw Ford in Richtung Gertewitz, geriet aus noch unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und stieß hier mit dem entgegenkommenden Pkw VW einer 25-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro, diese mussten abgeschleppt werden.

