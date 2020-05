Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Katze mit Schussverletzung, Zeugen gesucht

Sonneberg / Judenbach (ots)

Vermutlich mittels Luftgewehr oder einer Kleinkaliberwaffe wurde am Dienstag in der Zeit von 05:30 Uhr bis 09:00 Uhr eine Katze in Judenbach im Bereich des Ortsausganges in Richtung Neuenbau verletzt. Sie erlitt einen Durchschuss am Vorderlauf. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt und dem Tierquäler machen können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

