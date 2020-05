Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 76-Jährigen

Etzelbach (ots)

Seit dem gestrigen Mittag suchten Polizeibeamte und zahlreiche Unterstützungskräfte mit Hochdruck nach einem dementen 76-Jährigen, welcher aus einem Etzelbacher Pflegeheim abgängig war. Neben Fährtensuchhunden der Polizei und Suchhunden der Rettungshundestaffel Ostthüringen kamen auch der Polizeihubschrauber sowie zahlreiche Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen zum Einsatz. Am Dienstagvormittag konnte der Mann schließlich fußläufig durch eine Hubschrauberbesatzung am Ortsausgang Etzelbach festgestellt werden. Bis auf Unterkühlungsmerkmale war der Senior augenscheinlich wohlauf, er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Ein großer Dank ergeht an die zahlreichen Einsatzkräfte, Mitwirkenden und Helfer, welche zum positiven Ausgang des Vermisstenfalles beigetragen haben.

