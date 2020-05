Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Schlüssel, Bargeld und Narkosemittel aus Klinik

Sonneberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter drang im Tatzeitraum zwischen dem vergangenen Freitag und gestern widerrechtlich in Räumlichkeiten einer Sonneberger Klinik ein und durchsuchte mehrere Räume und Schränke. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden neben Schlüsseln auch mehrere Ampullen leichter Narkosemittel sowie Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Bislang liegen keinerlei Täterhinweise vor, Ermittlungen wegen des Verdachts des Besonders schwerer Fall des Diebstahls wurden aufgenommen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, ob der oder die Täter sich berufsbedingt oder gänzlich unberechtigt in der Klinik aufgehalten haben.

