Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen in Pößneck

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Nachmittag des 04.05.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall in Pößneck mit vier verletzten Personen. Auf der Bundesstraße 281, auf Höhe des Lutschgenparks,kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Dabei fuhr ein 45 Jahre alter Mann mit seinem PKW Ford Focus auf den PKW VW Touran einer 40 Jahre alten Frau auf. Der 45 Jahre alte Unfallverursacher wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus Pößneck verbracht. Die 40 Jahre alte Touran-Fahrerin, sowie deren zwei Kinder, die mit im PKW saßen, wurden ebenfalls leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Saalfeld verbracht.

