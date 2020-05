Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rudolstadt: Maibaum in Oberpreilipp angesägt

Saalfeld (ots)

Dem Maibaum in Oberpreilipp bei Rudolstadt war in diesem Jahr keine lange Standzeit gewährt. Bereits in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai versuchte ein 30-jähriger Mann aus noch ungeklärten Beweggründen den Baum umzusägen, konnte seinen Plan selbst nach ca. 10 Minuten mit seiner stumpfen Kettensäge und aufgrund des Einschreitens von Ortsansässigen nicht vollends umsetzen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Maibaum jedoch so weit angesägt, dass er umzustürzen drohte. Letztlich rückten 7 Kameraden der FFW Rudolstadt an und legten den Baum um.

