Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter hisst Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz

Piesau (ots)

Am Vormittag des 01.05.2020 wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Täter in Piesau eine Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz mittels Kabelbindern an einem Baum für jedermann sichtbar aufgehängt hatte. Die Flagge wurde sichergestellt, es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen- Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen bitte unter 03672-4170.

