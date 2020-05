Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte brechen Milchtankstelle auf

Oberwellenborn (ots)

Zum wiederholten Mal sind bislang Unbekannte in die Milchtankstelle in Oberwellenborn eingebrochen. Vermutlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag (02./03. Mai) wurde/n durch den den/ die bislang unbekannten Täter der Milchausgabeautomat aufgebrochen und über 1500 Euro Bargeld, u.a. aus mehreren Geldkassetten, entwendet. Zudem entstand Sachschaden am Gerät- einen ähnlich gelagerten Vorfall gab es bereits vor mehreren Wochen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der LPI Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

