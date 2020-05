Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus einer ehemaligen Porzellanfabrik

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Freitag nachmittag verschafften sich 4 Personen im Alter von 42 bis 58 Jahren widerrechtlich Zutritt zum Firmengelände einer ehemaligen Porzellanfabrik im Neuhäuser Ortsteil Lichte. Die Personen entwendeten ca. 20 Porzellangussformen und luden diese in ihre PKW. Aufmerksame Anwohner bemerkten den Diebstahl und meldeten den Sachverhalt bei der Polizei. Die Personen konnten noch vor Ort angetroffen werden und mussten ihre Beute wieder in das Fabrikgebäude zurück bringen. Auf die Täter kommt nun eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zu.

