Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer bei illegaler Fahrt in Sandgrube verletzt

Föritztal (ots)

Am Samstag nachmittag verschafften sich vier männliche Personen im Alter von 14 bis 49 Jahren unerlaubt Zutritt zur einer stillgelegten Sandgrube in der Nähe von Rottmar. Beim Befahren des dortigen Geländes stürzte ein 29-Jähriger mit seiner Maschine und verletzte sich dabei schwer. Er musste zur Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Gegen die vier anwesenden Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

