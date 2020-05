Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tätlicher Angriff auf Jäger

Saalfelder Höhe (ots)

Am Samstagabend kam es im Waldgebiet zwischen Wittmannsgereuth und Arnsgereuth zu einem tätlichen Angriff gegen einen Jagdberechtigten. Der Geschädigte und ein weiterer Jagdberechtigter wurden während der Jagd auf Schüsse im Wald aufmerksam. Einer der Jäger traf im Wald zudem auf zwei männliche Personen in Tarnkleidung in Begleitung eines Jagdhundes (Münsterländer). Beim Ansprechen der Personen wurde dem Geschädigten von einem der Unbekannten ins Gesicht geschlagen, woraufhin sich die beiden Unbekannten entfernten. Eine Fahndung nach den Beteiligten verlief ohne Erfolg. Hinweise an die LPI Saalfeld unter 03671/560.

