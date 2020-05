Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Marktstraße in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 79-jährige Fußgängerin hatte die Absicht, die Straße aus Richtung Galeria in Richtung Große Allee zu überqueren und betrat die Fahrbahn während sich von rechts ein Pkw aus Richtung Anton-Sommer-Straße näherte. Die Fußgängerin wurde von dem Pkw erfasst und musste mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Jena verflogen werden. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall.

