Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kollision nach Vorfahrtsfehler

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 19:15 Uhr in Pößneck zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei befuhr eine 41-jährige Fahrzeugführerin die Kurzackerstraße und hatte die Absicht in die Neustädter Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen Skoda, welcher die Neustädter Straße befuhr und vorfahrtsberechtigt war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen im Kreuzungsbereich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es enstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

