Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kollision zwischen E-Bike und Krankenfahrstuhl

Oberlemnitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 16:00 Uhr kam es bei Oberlemnitz zu einer Kollision zwischen einem E-Bike und einem Krankenfahrstuhl. Hierbei kam ein 50-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl aus der Ortslage Oberlemnitz gefahren und hatte die Absicht die Kreisstraße 110 in Richtung Friesau zu überqueren. In diesem Moment befuhr eine 60-jährige Frau mit ihrem E-Bike die K 110 aus Richtung Eliasbrunn kommend in Fahrtrichtung Bad Lobenstein. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls missachtete seine Wartepflicht und so kam es auf der Kreuzung zur Kollsion. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Gefährten entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell