Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw prallt frontal gegen Baum

Wurzbach, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 17:40 Uhr befuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin die B90 aus Wurzbach kommend in Fahrtrichtung Bad Lobenstein. Beim Befahren einer Steigung kam die Frau mit ihrem VW ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Sie wurde hierbei schwer verletzt und musste durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Im Anschluss wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell