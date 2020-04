Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sonneberg: Mehrere Anzeigen nach Flucht vor der Polizei

Saalfeld (ots)

Ein Audi 100-Fahrer sollte gestern Nachmittag in Sonneberg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Das Anhaltesignal missachtete er und flüchtete mit extrem überhöhter Geschwindigkeit, teils deutlich über 100 km/h, innerhalb Sonnebergs. Aufgrund stockenden Verkehrs konnte er dennoch noch im Ort gestoppt werden. Der 37-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung seines 33-jährigen Beifahrers und des Fahrzeugs wurden mehrere Gramm Crystal, Rauchutensilien und mehr als 11.000 Euro in bar aufgefunden. In der Wohnung des Fahrers wurden dann Mobiltelefone, Tablets und eine Tüte mit Anhaftungen von illegalen Drogen sichergestellt. Gegen beide Beteiligte wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt, gegen den Fahrer zusätzlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluß.

