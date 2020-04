Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hoher Sachschaden bei Wohnhausbrand

Lichte (ots)

Am gestrigen Abend (26.04.2020) gegen 18:45 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle in Suhl ein Wohnhausbrand in Lichte, einem Ortsteil von Neuhaus am Rennweg, gemeldet. Das Feuer, welches im Erdgeschoss einer der beiden Doppelhaushälften entstand, griff schnell auf die anderen Geschosse und auch auf die andere Doppelhaushälfte über. Die Bewohner des Hauses konnten alle rechtzeitig das Gebäude verlassen, ein Bewohner wurde wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch untersucht. Inwieweit das Haus noch bewohnbar sein wird ist derzeit unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geführt. Die Arbeiten mussten am frühen Nachmittag wegen Löscharbeiten aufgrund erneuter Rauchentwicklung und Flammen aus dem Gebäude jedoch zunäcst unterbrochen werden. Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren bzw. sind teils auch noch mit insgesamt 30 Fahrzeugen und mehr als 60 Kameraden im Einsatz. Das Einsatzende der Feuerwehren und somit auch ein Ende der Straßensperrung ist noch nicht in Sicht. Der Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

