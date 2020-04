Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Maskierung genutzt

Saalfeld (ots)

Eine 48-jährige Frau wurde am Freitag durch zwei Personen mit Migrationshintergrund in einem Supermarkt am Mittlerern Watzenbach angesprochen. Mit der Bitte an verschiedenen Kerzen zu riechen und somit bei der Auswahl zu helfen, lenkten diese die Frau ab und stahlen währenddessen ihr Handy aus der Handtasche. Aufgrund des Mundschutzes, den die beiden Personen getragen haben, konnten beide Tatverdächtige nicht weiter beschrieben werden.

