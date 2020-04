Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht geklärt

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 12:30 Uhr wurde der Polizei in Schleiz eine Verkehrsunfallflucht in Pößneck "Im Tümpfel" gemeldet. Dabei beschädigte eine Fahrzeugführerin beim Wenden einen Zaun, stieg aus, sah sich ihr Fahrzeug an und fuhr davon ohne jedoch ihren Feststellungspflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden am Zaun in Höhe von ca. 100 Euro. Da Teile des Kennzeichens und der Fahrzeugtyp bekannt waren, konnte die Verursacherin durch die Polizei schnell ermittelt und an ihrer Anschrift angetroffen werden. Die 87-jährige Fahrzeugführerin war sich keiner Schuld bewusst. Am Pkw entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Es wurde eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die Dame gefertigt.

