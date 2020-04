Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 400 Quadratmeter Waldboden standen in Brand

Schönbrunn (Bad Lobenstein) (ots)

Am gestrigen Abend (22.04.20) gegen 17:00 Uhr meldeten Zeugen über die Rettungsleitstelle besorgniserregenden Qualm aus dem Bereich eines Waldstücks in Schönbrunn. Die am Einsatzort angetroffenen jungen Männer hatten bereits versucht, den Brand mit Wasserflaschen zu löschen, was jedoch misslang. Dem Hinweis der Männer sowie dem raschen Einschreiten der Feuerwehr ist zu verdanken, dass es nicht zur Entwicklung eines fatalen Wald-und Wiesenbrandes kam, da das Feuer nur kurz vor Übergreifen auf den angrenzenden Nadelwald gelöscht werden könnte. Es standen insgesamt 400 qm Waldboden in Brand, es herrschte Waldbrandwarnstufe 2. Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte ein Unbekannter das Feuer durch ein bislang unbekanntes Tatmittel, eventuell durch das Wegwerfen einer Zigarettenkippe, verursacht haben- es wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

