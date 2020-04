Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Einbrecher durch Zeugenhinweise gestellt

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Abend (21.04.2020) gegen 20:40 Uhr meldete ein Zeuge mehrere verdächtige Personen, welche den Zaun des Wertstoffhofes in Bad Lobenstein aufgeschnitten hatten und diverse Gegenstände in ein, in der Nähe abgestelltes, Fahrzeug transportieren und davonfuhren. Die hinzugerufenen Beamten stellten daraufhin zwei betroffene Fahrzeuge fest, auf welche die Beschreibung des Zeugen passte. Im Fahrzeug konnten dann diverses Diebesgut aufgefunden werden, unter anderem Möbel- und Computerteile, welche der Zeuge beim Abtransport erkannt hatte. Gegen zwei rumänische Staatsangehörige wird nun aufgrund des Verdachts des Besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es sich bei den Einbrechern um drei Personen gehandelt haben - eine/r davon ist bislang noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell