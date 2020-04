Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 28-Jähriger beschädigt Fahrzeug und beleidigt Beamte

Saalfeld (ots)

Am Dienstagabend wurde ein augenscheinlich verwirrter Mann gemeldet, welcher am Mittleren Watzenbach ein Hinweisschild von einem Lichtmast abgerissen und unter ein heranfahrendes Fahrzeug geworfen hatte. Am Fahrzeug entstand dadurch Sachschaden. Aufgrund der Personenbeschreibung durch den geschädigten Fahrzeugführer konnte der Beschuldigte durch die eingesetzten Beamten im Nahbereich festgestellt werden. Aufgrund massiver psychischer Auffälligkeit sowie Alkoholbeeinflussung wurde der 28-jährige, polizeibekannte Saalfelder ins Krankenhaus verbracht. Während der Einsatzmaßnahme beleidigte er die Beamten mehrfach, sodass sich nun mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn richten.

