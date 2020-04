Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pressemeldungen der LPI Saalfeld

Saalfeld (ots)

Saalfeld: Flächenbrand im Wald bei Saalfeld

Unbekannte hatten im Wald zwischen Dorfkulm und Remschütz bei Saalfeld eine Holzhütte gebaut, mit Folie überdacht und das Innere mit Tannenzweigen als Schlafplatz hergerichtet. Vor der Hütte befand sich eine mit Steinen umrandete Feuerstelle. Vermutlich wurde am vergangenen Wochenende die Feuerstelle betrieben und danach nicht sicher gelöscht, sie entzündete sich dann erneut und das trockene Unterholz begann zu glimmen. Beim Eintreffen der FFW'en, insgesamt waren 2 Wehren mit 20 Kameraden im Einsatz, war bereits eine Fläche von ca. 20 m2 betroffen. Personen waren nicht mehr vor Ort, im Umfeld lagen leere Flaschen und Dosen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Saalfeld: Gartenstühle vom Grundstück gestohlen

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes zerschnitten Unbekannte den Maschendrahtzaun eines Firmengrundstücks in der Straße "Am Kirchweg" in Saalfeld und gelangten so auf das unbeleuchtete Gelände. Vom Gelände wurden dann zwei Metallstühle mit Kunststoffbezug entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Pößneck: Vermißte aus Pößneck ist wieder da

Die seit dem 09. April Vermißte aus Pößneck ist wieder da. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen.

