Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sonneberg: Einbruch in Bäckereifiliale in Köppelsdorf

Saalfeld (ots)

Am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:30 Uhr wurde mit einem noch unbekannten Werkzeug die Schiebetür zur Bäckereifiliale in der Neuhäuser Straße in Köppelsdorf aufgehebelt und im Geschäft eine weitere Tür aufgebrochen. Dann durchwühlten die Täter das Büro, rissen einen ca. 50x50cm großen Tresor aus der Wand und nahmen ihn mit. Ebenfalls wurde die Videoüberwachungstechnik entwendet. Die Polizei in Sonneberg bittet um sachdienliche Hinweise.

