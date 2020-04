Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Alkohol

Rudolstadt (ots)

Gegen 01:00 Uhr am Samstagmorgen verursachte ein 18-jähriger in Rudolstadt einen Verkehrsunfall. Der 18-jährige befuhr mit seinem Pkw VW Caddy die Mörlaerstraße aus Richtung Mörla kommend in Richtung Stadtzentrum. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Bordsteinkante und weiter auf den dortigen Gehweg. In der weiteren Folge lenkte er gegen kam wieder auf die Fahrbahn und stieß gegen einen am linke Fahrbahnrand abgeparkten Pkw Renault. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der 18-jährige erlitt durch den Unfall Prellungen im Bereich des Brustkorbes und musste ärztlich behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

