Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike Fahrer verletzt

Rudolstadt (ots)

Schwer verletzt wurde ein 78-jähriger bei einem Verkehrsunfall am Samstag kurz vor 18:00 Uhr. Der 78-jährige Mann befuhr mit seinem Fahrrad (E-Bike) die Kreisstraße 125, aus Richtung Schloßkulm kommend, in Richtung Rudolstadt-Cumbach. An der Einmündung der Straße in Richtung Oberpreilipp, beabsichtigte er auf diese nach links abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt stand ein 64-jähriger Mann mit seinem Pkw BMW, aus Richtung Oberpreilipp kommend, als Wartepflichtiger ca. 2 m vor der Fahrbahnmarkierung. Beim Abbiegevorgang des Radfahrers streifte dieser den vorderen Stoßfänger des Pkw BMW und kam hierdurch zu Fall. Der 78-jährige zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste in die Thüringenklinik nach Saalfeld verbracht werden.

