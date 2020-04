Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrerin schwer verletzt

Teichel (ots)

Am Freitagnachmittag unternahmen drei Radfahrerinnen eine Radtour von Weimar in Richtung Jena. Auf der B85 zwischen Neckeroda in Richtung Teichel kam die zuerst fahrende 30-jährige Fahrerin am Ende einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Asphaltdecke ab. Sie versuchte dem entgegen zu steuern und kam dabei zu Fall. Die 30-jährige verletzte sich hierbei so schwer, dass der Rettungshubschrauber hinzugezogen werden musste. Nach kurzer Behandlung konnte sie jedoch mit dem Krankenwagen ins Klinikum nach Bad Berka verbracht werden. Am Fahrrad entstand ebenfalls Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell